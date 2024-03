Lorena Corpus Agencia Reforma

MONTERREY, NL. -Con el «Pau power» de «La Chica Dorada», cientos de mujeres alzaron la voz para cantar a todo pulmón «Yo No Soy Esa Mujer» en un acto de rebeldía y liberación, pero también de alegría antes de que acabara el 8M.

En el Día Internacional de la Mujer, Paulina Rubio llegó como estrella invitada al espectáculo musical del 90’s Pop Tour All Stars, que regresó a la Arena Monterrey para convocar a un público deseoso de cantar y bailar los éxitos que marcaron a una generación.

La más esperada de este nuevo espectáculo fue la ex Timbiriche, quien apareció para inyectar su brillo dorado al concierto desde que pisó el escenario a las 22:54 horas, demostrando que su presencia siempre arma revuelo.

Su intervención se conformó de dos sets de cuatro canciones cada uno, las cuales fueron del agrado de la audiencia integrada mayormente por mujeres.

Esta «Chica Dorada» de 52 años quiso empoderar a las mujeres con su propuesta musical y se pronunció primero con «Mío».

«¡Hola, feliz Día de la Mujer!», saludó a sus fans que la vieron cantar en una Arena que se pintó de morado con el destello de las luces robóticas.

En este show, que tuvo una duración de más de tres horas, participaron además Laura León, Benny Ibarra, Magneto, Caló, Mercurio, Kabah, JNS, The Sacados y Sentidos Opuestos, así como Carlos Ponce, Rebeca y GB5, como se llaman ahora los ex Garibaldi.