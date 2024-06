Iris Mariana Morales Velázquez Agencia Reforma

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chiapas.- Chiapas se encamina a la elección de mañana entre violencia de grupos armados, quema de boletas, personas con palos que vigilan consejos municipales electorales, asesinatos, balaceras y plagios a colaboradores de candidatos.

En la entidad, 106 casillas de nueve municipios de la Sierra, Norte, Altos y Centro no se instalarán este domingo, mientras que en los municipios de Chicomuselo y en Pantelhó las elecciones se suspendieron totalmente, ante la violencia que azota en Chiapas.

La mañana de ayer, en Chicomuselo, en la Sierra, la paquetería electoral fue incendiada, por lo que el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) exigió «la intervención de las autoridades de seguridad».

En total, 41 mil 415 personas no podrán ejercer su voto en ambos municipios. Chicomuselo tiene una lista nominal de 26,159 votantes, mientras que en Pantelhó son 15, 256 electores.

Además, en el municipio de Totolapa, al centro de Chiapas, también fueron quemadas boletas electorales en las calles, cuando iban a ser trasladadas a comunidades.

En la región norte del estado, en el Municipio de Juárez, un grupo armado en vehículos irrumpió la casa de campaña de Oscar Alejandro Quevedo Herrero, candidato del partido local Chiapas Unido. Se llevaron a dos de sus colaboradores, y una hora después aparecieron golpeados.

En Oxchuc, en los Altos de Chiapas, en el único municipio del estado donde los tsotsiles eligen a sus autoridades locales a mano alzada, representantes de los 25 barrios bloquearon la entrada al municipio desde las 8:00 horas de ayer, a fin de no permitir la instalación de casillas.

En tanto, en los municipios de El Porvenir y Motozintla, en la Sierra, hombres armados se enfrentaron a balazos ayer, en carreteras, con militares.

El jueves, el INE anunció que en Pantelhó, en los Altos, no habían podido ingresar al municipio, «ni siquiera se había podido reclutar a los funcionarios de casilla», explicó.

«Aunque llegaran nuevas boletas, la razón es que no hay condiciones», dijo Elías Antonio Argueta, representante del Partido Chiapas Unido ante el Consejo General del Instituto electoral estatal.

También el jueves cuatro hombres fueron asesinados a balazos en ese municipio, en el tramo carretero El Roblar-Las Limas. Extraoficialmente se dio a conocer que las víctimas eran miembros del grupo de autodefensas El Machete.