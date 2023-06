Silvia Olvera Agencia Reforma

MONTERREY, NL.- Los paneles solares se están abaratando debido a una cotización del dólar a la baja.

Hace un año, una familia pagó 109 mil 500 pesos por instalar ocho paneles de 550 watts, con un sistema de 4.40 kilowatts.

Ahora, por ese mismo trabajo, se cobran 91 mil pesos, 17 por ciento menos, aseguró Enrique Javier Frech Morales, gerente general de Sonnen Works.

En el último año, el dólar ha bajado 17 por ciento, mientras que el precio de los paneles solares ha caído 31 por ciento.

Sin embargo, el costo de instalación no ha disminuido en la misma proporción, debido a que los sueldos de los instaladores se entregan en pesos y muchos de los productos que se requieren se encarecieron.

Es el caso de los fusibles termomagnéticos de corriente, que aumentaron en un año un 57 por ciento.

Frech refirió que hace un año el dólar tenía un valor de 20.48 pesos, pero recientemente llegó a ubicarse en hasta 17.09 pesos.

«Actualmente, a las personas que me recomiendan y a las que les vendí el año pasado les digo: ‘nada más te aviso que ahorita por el tipo de cambio y porque los paneles han bajado ahora cobro más barato, para que no piensen que a ustedes les vendí caro'», relató.

Aseguró que la reducción del precio de los paneles se debe a que ahora hay una mayor oferta.

Al respecto, Daniel Guzmán, socio de la empresa Solex, dijo que el precio de estos productos es más de 60 por ciento menor de lo que costaba hace 9 años, precisamente porque se ha detonado la oferta.

Además, anotó, hay una serie de factores que han beneficiado al mercado, que en su momento se vio afectado por el costo de los fletes durante la pandemia.

«Sucedieron varias cosas, se liberó todo lo que estaba acumulado durante la pandemia, cuando se batallaba mucho con la cuestión de los fletes que estaban muy caros, pero eso ya quedó atrás, y el tipo de cambio en algún momento llegó a estar alrededor de los 22 pesos.

«El entorno hoy es mejor, los precios son más accesibles, el tipo de cambio ayuda, el abaratamiento del producto también y todo esto se transmite al usuario final», resaltó Guzmán.

Adicionalmente a la reducción de precios, la liberación de permisos por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) también se ha normalizado, ya que ahora está dentro del rango de los 30 hasta los 45 días, en vez de los tres a cuatro meses que se tardaba el año pasado, coincidieron Frech y Guzmán.

Ambos empresarios también se han visto beneficiados con un aumento en la demanda, de entre 20 y 30 por ciento durante el último año, ya que cada vez más usuarios saben que en poco tiempo recuperan su inversión.