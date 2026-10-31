Jacqueline Ponce León Agencia Reforma

CDMX. -Josi Cuen le puso el toque regional mexicano al postpartido Guadalajara-Atlante, con un show íntimo para un grupo selecto de fans en Maravilla Studios.

Para la segunda temporada de Amazon Music Live en México, el cantante potenció su voz junto a banda sinaloense.

«Muchísimas gracias por este bonito recibimiento. Estoy feliz de estar aquí compartiendo con ustedes. Voy a cantar la primera canción que grabé en mi carrera de solista», dijo antes de «Y Que Critiquen», que lanzó en 2001.

En todo momento Cuen permaneció sobre la pasarela que conectaba con el escenario, donde se situaron sus músicos.

«¡Qué bonito, México! Esta canción que sigue es para los que están muy enamorados esta noche. Levanten la mano los enamorados, hay que hacer el amor todos los días. ¡Qué bonita energía!», proclamó.

Entre el público, algunas parejas se besaban, otras se abrazaban y posaban para tomarse una selfie para el recuerdo, y sonó «Quiero Saber de Ti», tema que cantó por primera vez.

«Como si les hubieran hecho mucho daño. ¡Arriba los dolidos!», sentenció Cuen mientras algunos alzaban sus bebidas para brindar durante «Tu Historia Fue Conmigo», y también homenajeó a Juan Gabriel con «Así Fue».