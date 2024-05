Arely Sánchez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La llegada de distintas marcas de vehículos chinos a México ha generado alerta sobre su seguridad en algunos modelos.

Es el caso del miniauto eléctrico Kiwo, que vende Waldo’s en 89 mil 999 pesos (precio de ayer), pero que su composición es más cercana a un carrito de golf o motoneta, explicó Stephan Brodziak, coordinador de Seguridad Vehicular de El Poder del Consumidor.

Los consumidores, dijo, están expuestos a vehículos chinos convencionales como los de BYD, Chirey y JAC, pero también de otro tipo, como el Kiwo que es recreativo.

«Desafortunadamente en nuestro País no hay regulación sobre este tipo de vehículos, que por solo pesar 100 kilogramos no están sujetos al cumplimiento de la NOM-194-SE-2021 que obliga a que los automóviles con peso mayor a 400 kilogramos deben contar con sistema antibloqueo para frenos (ABS), sistema recordatorio de uso del cinturón de seguridad (SBR), además de bolsas de aire de protección a ocupantes contra impacto frontal, entre otros», apuntó.

En México se venden por un vacío legal, afirmó.

«Se creó un nicho de mercado alojado en un vacío legal de nuestra regulación; sin embargo, esos vehículos van a estar conviviendo con el resto y la probabilidad de lesión ante un vehículo tradicional por supuesto es más elevada», puntualizó.

Gerardo Gómez, director General de J.D. Power, dijo que los autos chinos convencionales no son de baja calidad pese al limitado volumen de refacciones.

Augusto Bagase, director general de la Expo Cesvi, destacó que el desabasto de autopartes y refacciones afecta a varias armadoras pues aún viven la disrupción de las cadenas de suministro generada por la pandemia.