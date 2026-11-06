El Gobierno Municipal de Aguascalientes entregó el Premio Municipal de Cuidado del Medio Ambiente 2026, mediante el cual reconoció cuatro proyectos enfocados en la conservación de los recursos naturales, el aprovechamiento de materiales reciclables y la promoción de prácticas sustentables.

La ceremonia fue encabezada por el presidente municipal, Leonardo Montañez Castro, quien destacó la importancia de fortalecer la colaboración entre sociedad y gobierno para impulsar acciones orientadas a la protección del entorno y la biodiversidad.

En esta edición se reconocieron iniciativas en cuatro categorías: Empresas, Instituciones Educativas, Persona Física y Organizaciones Civiles.

En la categoría de Empresas, el reconocimiento fue para Sensata Technologies, por su proyecto “Reforestación, generación de plantas, conciencia ambiental y dignificación de espacios”, enfocado en la conservación ambiental y el mejoramiento de espacios comunitarios.

En Instituciones Educativas, el ganador fue el Instituto Tecnológico de Aguascalientes (ITA), con la propuesta “Generación de energía y limpieza de agua mediante algas”, que plantea alternativas sustentables a partir del aprovechamiento de estos organismos.

En la categoría de Persona Física, fue reconocida Irma Cecilia Medina Muñoz por el proyecto “Aprovechamiento máximo del material reciclable”, orientado a fomentar el uso responsable de los residuos y fortalecer la cultura del reciclaje.

Mientras tanto, en la categoría de Organizaciones Civiles, el premio correspondió a Movimiento Ambiental, por la iniciativa “Eventos del Trueque”, que promueve el intercambio de materiales y la reutilización de productos entre la ciudadanía.

Montañez Castro sostuvo que el cuidado del entorno requiere la participación ciudadana y el impulso de políticas públicas que contribuyan a proteger los recursos naturales y mejorar la calidad de vida de las próximas generaciones.