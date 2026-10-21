Abril Valadez Agencia Reforma

MORELIA, Mich.- El cineasta Alfonso Cuarón recibió la Medalla Filmoteca UNAM durante el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), donde advirtió sobre la importancia de preservar y restaurar el patrimonio cinematográfico ante el riesgo de que numerosas películas desaparezcan.

Durante la ceremonia, el director recordó el incendio de la Cineteca Nacional ocurrido en marzo de 1982, cuando se perdieron materiales cinematográficos irrecuperables. Relató que presenció el humo del siniestro mientras se dirigía a una función con un amigo.

Cuarón destacó el trabajo de la Filmoteca UNAM en la conservación de películas y mencionó la importancia de mantener accesibles las obras de cineastas como Luis Buñuel, Luis Alcoriza y Roberto Gavaldón.

La institución resguarda más de 500 mil rollos cinematográficos distribuidos en 15 bóvedas y cuenta con laboratorios especializados en restauración fotoquímica y digital.

El reconocimiento fue entregado por Jorge Martínez Micher, subdirector de Difusión de la Filmoteca.

El ganador del Óscar recordó su formación en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos y la Facultad de Filosofía y Letras, aunque no concluyó sus estudios.

Entre aplausos y la tradicional porra universitaria, agradeció la distinción, la primera que recibe de la UNAM, e invitó al público a respaldar las actividades de conservación y difusión cinematográfica de la institución.