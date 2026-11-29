El Clúster Industrial de Aguascalientes (CLIA) reconoció a trabajadores, directivos y equipos empresariales por sus aportaciones a la innovación, la productividad y la mejora continua durante la ceremonia de entrega de los CLIA Awards 2026, encabezada por la gobernadora Tere Jiménez.

En esta edición se inscribieron 20 proyectos de empresas afiliadas al organismo, cifra que representa un incremento del 20 % respecto al año anterior.

En la categoría de Excelencia Empresarial, fue distinguido José Luis Serafio Aguayo, vicepresidente de Jatco México, por su contribución al fortalecimiento de la cultura organizacional y la mejora continua.

En la categoría de Historias de Éxito, el reconocimiento correspondió al proyecto Warehouse Turnaround, de Sensata Technologies, por los resultados obtenidos en la optimización de procesos, la reducción de costos y el incremento de la productividad.

El galardón Takumi del Año, destinado a reconocer la excelencia técnica del personal operativo, fue otorgado a Pablo Fernando Alcántar Dávila, técnico de mantenimiento de moldes de la planta PWT de Nissan Mexicana.

Durante la ceremonia, Tere Jiménez destacó la labor del CLIA, organismo que desde 2020 vincula a empresas, instituciones de educación superior y proveedores que, en conjunto, representan más de 30 mil empleos.

Por su parte, Armando Ávila Moreno, presidente saliente del organismo, resaltó la importancia del intercambio de conocimientos, experiencias y buenas prácticas entre las compañías para fortalecer la competitividad industrial.

Como parte del encuentro, la gobernadora tomó protesta a los integrantes del Consejo Directivo del CLIA para el periodo 2027-2028, encabezado por Ricardo Alcalá Jiménez, director general de Telas Laprotex y socio fundador del organismo, quien releva a Ávila Moreno tras tres años de gestión.