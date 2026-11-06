Juan Manuel Navarro Agencia Reforma

LOS ÁNGELES, EU.- La actriz mexicana Salma Hayek recibió el premio “Jane Fonda Humanitarian Award”, otorgado por la organización Women in Film, en reconocimiento a su activismo en favor de las mujeres, los niños y los inmigrantes. La ceremonia se celebró en el hotel Beverly Hilton, en Beverly Hills, con la presencia de celebridades como Sharon Stone, Jessica Alba y Kerry Washington.

Hayek acudió acompañada de su esposo, François-Henri Pinault, y expresó su gratitud por recibir el reconocimiento de manos de Jane Fonda, a quien conoce desde hace tres décadas, cuando ambas participaron en actividades de apoyo a familiares de víctimas de feminicidio en Ciudad Juárez.

Visiblemente emocionada, la actriz dedicó el premio a la activista Dolores Huerta, con quien mantenía una estrecha amistad. Por su parte, Fonda destacó el compromiso social de Hayek y su trayectoria en defensa de las mujeres. La mexicana aseguró que desea continuar trabajando como actriz, productora y activista.