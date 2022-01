César Martínez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Los ex Gobernadores priistas de Campeche, Carlos Miguel Aysa González, y de Sonora, Claudia Pavlovich, fueron nombrados como representantes de México en el exterior.

Aysa González será Embajador en República Dominicana, mientras que Pavlovich fungirá como titular del consulado de México en Barcelona.

En un comunicado, la Cancillería anunció ayer 16 designaciones para representaciones para representaciones de México en el exterior, así como ascensos y concurso de Embajadores.

Además de los nombramientos de los ex Mandatarios, destacan el del historiador Pedro Salmerón, quien fungirá como Embajador en Panamá, así como el del dirigente político y social Leopoldo de Gyves, quien estará en la representación mexicana en Venezuela.

«La Secretaría de Relaciones Exteriores informa que el Presidente ha resuelto proponer a consideración del Senado la designación de nuevos titulares en diversas representaciones de México en el exterior, perfiles todos con trayectorias relevantes en el servicio público.

«En el caso de los nombramientos a Embajadas, la Cancillería informa que ya se han presentado las solicitudes para beneplácito a los países de adscripción», indicó la SRE.

Otro nombramiento que destaca es el de Alicia Bárcena, quien será directora general del Instituto Matías Romero, que es el centro de capacitación de diplomáticos mexicanos, cuando termine su gestión al frente de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

El faltante en la lista de la Cancillería fue el ex Mandatario priista de Sinaloa, Quirino Ordaz, quien se había dicho sería nominado a una Embajada.

ADVERTENCIA

El líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, advirtió que los ex Gobernadores Claudia Pavlovich y Carlos Miguel Aysa González podrían ser expulsados del tricolor si aceptan la invitación de ser representantes del Gobierno federal en el extranjero.

Los ex Mandatarios, recordó el dirigente priista, «fueron autoridades emanadas del PRI, por lo que su militancia está sujeta a los estatutos de este instituto político.

«De aceptar la propuesta del Gobierno de Morena, estarían incumpliendo los estatutos, provocando sanciones internas, incluida la expulsión», advirtió el dirigente.

Desde la perspectiva de Moreno, «las oportunidades que da el PRI deben corresponderse con buen trabajo y resultados, pero también con lealtad a México y a los mexicanos. Que no quede duda, estaremos atentos a la decisión que tomen, y actuaremos en consecuencia».

A través de un comunicado, aclaró que el Consejo Político Nacional del Revolucionario Institucional tendrá que aprobar una licencia o los ex Gobernadores serán expulsados de las filas del partido.

Paloma Sánchez, diputada federal y Secretaria de Comunicación Institucional del PRI nacional, acusó traición de los ex Mandatarios.

«El PRI y su militancia lograron que fueran Gobernadores, pero le dieron la espalda y traicionaron a sus militantes y al partido por entregar sus estados a Morena. Vieron por su propio interés y no por el de su estado ni su gente», cuestionó.

Con información de Mayolo López

