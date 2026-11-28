La Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Jesús María obtuvo el Premio Nacional de Cultura Hídrica 2026 por sus programas “Fontanero en tu Hogar” y “Cuadrilla Rosa”, enfocados en mejorar la atención a los usuarios, fomentar el cuidado del agua y ampliar la participación de las mujeres en actividades relacionadas con las instalaciones hidráulicas.

César García Estrada, titular de CAPAS, informó que el reconocimiento se entregó durante la XXXVIII Convención Anual y Expo ANEAS 2026, celebrada en Querétaro, donde se distinguieron proyectos de organismos operadores de agua potable y saneamiento. Detalló que, de septiembre de 2025 a agosto de 2026, el programa “Fontanero en tu Hogar” permitió realizar más de mil 600 diagnósticos domiciliarios para detectar fugas y revisar instalaciones hidráulicas. Además, se efectuaron cerca de 200 reparaciones y más de 200 mujeres recibieron capacitación en fontanería doméstica.

Explicó que las participantes aprenden a identificar fallas en lavabos, sanitarios, regaderas y otras instalaciones, así como a realizar revisiones preventivas para evitar el desperdicio de agua y el incremento en el importe de los recibos del servicio. El funcionario destacó que la atención es gratuita, pues CAPAS proporciona personal especializado para inspeccionar las viviendas y determinar las reparaciones necesarias. Las familias únicamente deben adquirir los materiales requeridos, mientras que el organismo se encarga de organizar y ejecutar los trabajos.

Añadió que este esquema también representa un ahorro para los usuarios, quienes evitan contratar directamente los servicios de un fontanero, cuyo cobro por visita puede alcanzar los 300 pesos. García Estrada señaló que estas acciones contribuyen a reducir las pérdidas de agua, prevenir consumos innecesarios y fortalecer la participación de las mujeres en el cuidado y aprovechamiento responsable del recurso hídrico.