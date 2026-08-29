En el marco del 325.º aniversario de la fundación de Jesús María, la Instancia de Turismo de ese municipio presentó las convocatorias para el Concurso del Traje Típico y el Premio al Mérito Ciudadano Fundador Matías Saucedo, con el objetivo de reconocer la identidad cultural y las aportaciones al desarrollo de la demarcación.

Juan Armando García Estrada, titular de la Instancia de Turismo, explicó que el Concurso del Traje Típico está dirigido a personas vinculadas con la industria textil, ya sea mediante talleres, trabajo empírico, casas de moda o estudios universitarios. Precisó que los interesados no deberán presentar inicialmente un traje confeccionado, sino registrarse para participar en las distintas etapas del concurso.

Después del registro se impartirán clínicas técnicas de bocetaje y elaboración de trajes, además de actividades relacionadas con la historia, el arte, la cultura y las tradiciones de Jesús María.

Señaló que se trabaja con instituciones educativas como la Universidad Autónoma de Aguascalientes, la Universidad Cuauhtémoc y la Universidad Santa Fe para brindar orientación a los participantes que no tengan experiencia en bocetaje.

El registro permanecerá abierto hasta el 25 de septiembre. Posteriormente, se evaluarán las propuestas y serán seleccionados 10 finalistas, quienes recibirán 2 mil pesos para apoyar la elaboración de sus trajes. Los tres primeros lugares obtendrán premios de 30 mil, 20 mil y 10 mil pesos, respectivamente.

Asimismo, convocó a participar en el Premio al Mérito Ciudadano Fundador Matías Saucedo, reconocimiento creado hace siete años para distinguir a personas que hayan contribuido al desarrollo de Jesús María y que también puede otorgarse de manera póstuma.

García Estrada indicó que cualquier persona puede postular a un candidato y llamó a los habitantes a proponer a ciudadanos cuyas acciones hayan beneficiado a la comunidad. Las postulaciones serán analizadas por un comité, que determinará cuáles cumplen con los requisitos establecidos.