Un hombre identificado como Daniel “N”, considerado por las autoridades como objetivo prioritario, fue vinculado a proceso por robo calificado tras presuntamente asaltar con un machete una farmacia en Jesús María.

De acuerdo con la investigación, el sujeto ingresó al establecimiento ubicado sobre Prolongación Zaragoza, en la colonia Tepetates, y preguntó a una empleada por el precio de un producto. Después simuló interés en comprar un suplemento alimenticio.

En ese momento, presuntamente sacó de la manga de su sudadera un machete, lo colocó sobre el mostrador y amenazó a la trabajadora para exigirle el efectivo de la caja registradora. La víctima entregó mil 450 pesos, correspondientes a las ventas del negocio.

Tras la denuncia, agentes investigadores realizaron el seguimiento de cámaras de videovigilancia y analizaron diversos datos hasta establecer la identidad del probable responsable. Posteriormente fue localizado y detenido mediante una orden de aprehensión.

La Fiscalía de Aguascalientes señaló que Daniel “N” es considerado objetivo prioritario por su presunta relación con diversos hechos delictivos registrados en la capital del estado.

Una Juez de Control determinó vincularlo a proceso por robo calificado y le impuso prisión preventiva oficiosa y justificada. Además, fijó dos meses para el cierre de la investigación complementaria.