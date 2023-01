Claudia Guerrero y Antonio Baranda Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-El Presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que el Banco de México (Banxico) ha actuado bien al elevar las tasas de referencia.

Tras reconocer que las decisiones del Banco Central son guiadas por lo que ocurre en Estados Unidos, consideró que es preferible el aumento de las tasas, que el incremento de la inflación.

«Somos respetuosos de la autonomía del Banco de México y ellos han sabido actuar bien y creo que lo van a seguir haciendo. Se guían por las decisiones que se toman en Estados Unidos, eso es evidente, entonces hay que esperar si van a aumentar allá tasas o no», dijo.

«Nosotros podemos resolver lo de tasas altas, si tenemos baja inflación. O sea, si tenemos que optar entre inconvenientes, decimos: baja inflación. Y así es muchas veces, o sea, ¿qué quieres? ¿tasas altas con inflación alta? Pues queremos inflación baja».

López Obrador consideró que el panorama ideal sería que Banxico no sólo tomara decisiones para controlar la inflación, sino también pensando en fomentar el crecimiento económico del País.

«Lo ideal es que haya un equilibrio entre control de inflación y crecimiento, que el Banco de México no sólo se dedique a controlar la inflación, sino que también se promueva el crecimiento, pero si se cumple con este primer propósito de control de inflación es bueno, porque la inflación daña mucho», reconoció.

En conferencia, el Jefe del Ejecutivo descartó que Estados Unidos y la economía mexicana puedan caer en recesión e insistió en que existen buenas señales.

«Sí, la economía está bien en general, en Estados Unidos son buenas las señales, no va a haber recesión, y en nuestro País vamos bastante bien, bastante bien en la economía, con el añadido muy importante de que hay una mejor distribución del ingreso», refirió.