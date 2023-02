Daniel Reyes y Perla Martínez Agencia Reforma

MONTERREY, NL.-Aunque sostuvo que todavía hay misoginia hacia la mujer en la política, Claudia Sheinbaum, aspirante a la candidatura presidencial de Morena, aseguró ayer que un buen porcentaje de los mexicanos prefiere a una Presidenta para el 2024.

«Sigue habiendo todavía prejuicios y en algunos casos misoginia en el sentido que las mujeres no tenemos capacidad para gobernar», dijo en entrevista la Jefa de Gobierno de CDMX, quien ayer impartió vía Zoom una conferencia a invitación del Colegio de Abogados Regiomontanos.

«Pero en la mayoría de los casos, y eso lo demuestran las encuestas», agregó, «se reconoce la importancia de la participación de la mujer e, inclusive, un porcentaje dice que preferiría una mujer Presidenta que un hombre Presidente en las propias encuestas para la Presidencia de la República.

«Eso nos da las condiciones para esta posibilidad (de ser aspirante presidencial) que se da para el 2024».

Estaba previsto que la entrevista fuera durante la visita de la morenista a Nuevo León para impartir la conferencia de forma presencial, pero suspendió el viaje y lo hizo vía Zoom.

Sheinbaum dijo confiar en la encuesta que realizará Morena para definir a su candidato presidencial.

ARMAN APOYO

Para la conferencia de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México organizada por el Colegio de Abogados Regiomontanos, los asistentes «armaron» frases de apoyo en cartulinas y porras para dar a conocer la presencia de los distintos municipios.

La mayoría de las personas que llenaron el Teatro de la Ciudad llegó en camiones facilitados por líderes de Morena, quienes les tomaron lista y les pedían que repitieran las frases de apoyo a Claudia Sheinbaum.

Lo que a muchos no les dijeron fue que la aspirante Presidencial no estaría en vivo, sino que dictaría una conferencia de manera virtual.

«Entonces ¿si va a estar o no va a estar?», cuestionó una habitante de García, a lo que su representante le respondió metros antes de ingresar al Teatro que «la doctora Claudia» si estaría, pero en una pantalla.

Sheinbaum fue invitada para dictar la conferencia «Experiencias de Gobierno que dan resultados».

Enrique González, presidente del Colegio de Abogados Regiomontanos, dijo que como era nueva mesa directiva buscaron invitarla para conocer los proyectos implementados en la Ciudad de México y que en los siguientes días invitarían a otros, que como Sheinbaum, aspiraran a la Presidencia, sin importar el partido.

De García, Santa Catarina, Apodaca, Escobedo, San Nicolás, Guadalupe, Monterrey, los distintos grupos desplegaron sus mejores porras y pancartas.

«Las mujeres de Nuevo León estamos contigo», «Guadalupe suma junto a Claudia», «Que siga la democracia con Claudia», «Tu eres la transformación», fueron algunos de los mensajes

Sheinbaum solo respondió al final de la conferencia con un saludo.

Previamente, durante unos 30 minutos, resumió algunos de los proyectos implementados en la Ciudad de México a lo largo de estos cuatro años al frente del gobierno.

Al finalizar, Sheinbaum llamó a no dar ni un paso atrás en el proyecto que inició el Presidente Andrés Manuel López Obrador y consolidar la 4T.