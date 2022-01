Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Pemex Exploración y Producción (PEP) apresuró en el cierre de 2021 la asignación de contratos millonarios sin licitación de por medio.

Entre noviembre y diciembre de 2021, PEP, la división que se encargar de explorar y producir petróleo y gas, asignó sin concursar contratos por más de 49 mil millones de pesos.

Ello incluye un contrato de 546.8 millones de dólares -equivalentes a unos 11 mil 200 millones de pesos- con la empresa texana Drillmec Inc para proveer 10 equipos de perforación de 3 mil caballos de fuerza.

Los equipos serán utilizados para perforar pozos en tierra y la empresa, representada por Ramón Guera González, ex funcionario de Pemex, fue la única a la que le fue solicitada una cotización.

En ese mismo periodo, fueron adjudicados contratos por la renta de pipas a dos de sus filiales, ambulancias, traslado terrestre de personal y hasta servicio de fotocopiado, escaneo e impresión.

El caso de los equipos de perforación fue duramente cuestionado por el testigo social del procedimiento César Alcántara Arreola.

En su expediente dejó constancia de que Pemex no justificó su decisión de no licitar, pero además ocultó cambios en el cronograma del procedimiento que le dieron 19 días más a Drillmec para cotizar.

«Al momento de la explicación del proyecto al suscrito, dentro de la solicitud de cotización, o en cualquier otro documento, no se expresan realmente las razones por las que el concurso abierto no era el idóneo para asegurar las mejores condiciones para la contratación, en cuanto a precio, calidad y financiamiento», afirmó.

También refirió que funcionarios de Pemex justificaron la compra de los equipos, porque dijeron que es más barato que rentarlos y debido a que hay escasez en el mercado mundial.

Entre las empresas que también obtuvieron adjudicaciones directas está Rin Automotriz, de Aguascalientes, que obtuvo un contrato hasta por 216 millones de pesos para rentar 129 ambulancias por cuatro años para todas las unidades médicas de Pemex.

Otras es Interconecta, una proveedora tradicional de sistemas de cómputo de Pemex y del SAT, que ganó

-sin competir en licitación- el contrato de hasta 98 millones de pesos con IVA, para el servicio de fotocopiado, escaneo e impresión en todo el País.

