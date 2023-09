Jesús Eduardo Martín Jáuregui

P.S. Será Claudia

“Mal empieza la semana para el que ahorcan en lunes”. Dicho.

(MENTAR LA SOGA EN CASA DEL AHORCADO.- En las conferencias del Dr. José Antonio García Amado estuvieron presentes la Rectriz de la UAA y funcionarios estatales. Las fuertes críticas a la enseñanza actual del derecho y a la impartición de justicia y la intromisión de los otros poderes en el Judicial, que profirió el ilustre maestro español ojalá encuentren eco en las personas que tengan oídos para oír, y que la presencia y palabra de García Amado sea algo más que una oportunidad de lucirse y de colgarse milagritos. Sus posiciones que suelen bordear el dogmatismo son propicias para el debate, que, lamentablemente en nuestro país, está proscrito. Como decía José Emilio Pacheco: disentir en México, casi significa pelearse a muerte.)

Durante más de dos décadas el Instituto Electoral fue el garante de elecciones claras, transparentes y a prueba de judicialización (así dicen). En la creación del IFE intervinieron de manera fundamental los partidos políticos de oposición, diseñando un organismo, en lo posible a prueba de intervenciones del poder, presiones de los partidos, tentativas de corrupción y, desde luego, con un esquema jurídico y técnico que garantizara que el sufragio se ejerciera con libertad, tranquilidad y confianza. Durante los años de existencia previos al gobierno de la 4T el organismo funcionó adecuadamente dando legalidad y confianza a los resultados.

El mismo presidente López Obrador poco después de su toma de posesión comentó en Palacio Nacional, en una reunión a la que tuve oportunidad de asistir, que luego de que se llegaron a los acuerdos que, por cierto, no fueron fáciles, se les planteó como preocupación toral encontrar una persona que tuviera la preparación, la solvencia, el prestigio y la altura moral que le permitiera tener autoridad para el desempeño de la función. No era fácil, según dijo, y luego de análisis concienzudos y fuertes discusiones se convino que la persona ideal era Don Héctor Fix Zamudio. Don Héctor, jurista de gran prestigio, maestro ameritado, ex director del Instituto de Estudios Jurídicos de la UNAM y ex presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con autoridad moral. AMLO fue de los encargados de hacerle la invitación, que el maestro declinó amable pero tajantemente aduciendo la razón, irrefutable, de que su vocación y su trabajo era la investigación jurídica y que los tintes políticos irremediables de un árbitro electoral no iban con su formación y con su proyecto de vida.

Entonces se convino y se invitó al maestro José Woldenberg que, a juicio de todos menos uno (AMLO), hizo un trabajo impecable y con él al frente, los consejeros y el personal lograron hacer del IFE un organismo confiable, seguro, transparente y con prestigio internacional. Muchos lo tomaron como ejemplo y asesoró en diferentes niveles a organismos de otros países en sus procesos electorales.

El supuesto fraude en las elecciones que AMLO perdió, ha sido una bandera constante en su actividad política. En su momento no se exhibieron pruebas de que se hubiera frustrado el sufragio y en la democracia se pierde y se gana por un voto. El presidente es un odiador de tiempo completo, vengativo, traicionero y resentido. No sólo busca quién se la hizo, sino que se la pague cualquiera que tenga relación con quien la hizo. Aunado a ese rencor y a ese carácter de película de caballitos, su leit motif la venganza, se aúna su visión mesiánica y su destino manifiesto de salvar al país de los demonios del neoliberalismo, el conservadurismo, el aspiracionismo y demás barilla.

Su trastorno va más allá de una convicción política sino que parte de una distorsión de la realidad y su fanatismo que le llama a asumir una misión de ángel exterminador. Para la preservación de su doctrina es necesario también la preservación de su poder y la extensión de su gobierno a través de algún incondicional que además sea controlable, pero el avispero se le estaba alborotando, lo que le llevó a anticipar los tiempos electorales. En el pecado ha llevado la penitencia, para buscar que se le saliera de control el proceso tuvo que inventar un curioso método, en que la campaña no era campaña, pero sí era, los candidatos no eran candidatos, pero sí eran, los debates estaban prohibidos pero terminaron presentándose, las entrevistas en ciertos medios estaban proscritas pero sus candidatos no les hicieron caso y el ahora INE, encabezado por una incondicional de AMLO, tuvo que solapar y hacerse de la vista gorda con todos los movimientos ilegales previos al proceso electoral. Peor aún la oposición organizada aprovechó la oportunidad y preparó su proceso, como el otro, al margen de la legalidad. La selección de Xóchitl trae el pecadillo de inacabar el proceso, la designación de Claudia es tan conocida como la infidelidad en todos los planos del presidente.

El proceso electoral todavía no arranca y ya es un cochinero. Con un organismo electoral debilitado y desprestigiado, con una presidenta del INE con tachas evidentes, con la mano presidencial manchando todos y cada uno de los pasos de las elecciones por venir, etc., se avizoran tiempos difíciles.

Hoy más que nunca, será necesaria la madurez y acción enérgica de los grupos más enterados que suelen ser menos participativos. La preservación de las libertades, de la democracia, de la paz, va a requerir la participación decidida de la sociedad civil, ¡Por México!

(ARRANCA EL EXPERIMENTO MIAA.- Las razones que dieron lugar a la creación de la Concesionaria para el servicio del agua potable en Aguascalientes parecen seguir vigentes. La administración pública en términos generales no es una buena administración, su eficacia, su eficiencia, sus costos, son inferiores a los de la iniciativa privada. Las presiones políticas y el desgaste de la autoridad por un servicio deficiente pueden ser muy fuertes y el intermediario era un buen colchoncito para amortiguar esas presiones. MIAA arranca con un consejo ciudadano de a mentiritas, con una planeación endeble (ya ha sufrido varios ajustes) y con un costo operativo alto con una plantilla extensa. Con problemas tan serios en la prestación de los servicios como los que tiene la actual administración, la carga del agua puede ser, curiosamente, la gota que derrame el vaso.)

