El Instituto de Educación de Aguascalientes reportó ayer que el 97% de las escuelas de preescolar, primaria y secundaria se encuentran en actividades escolares y en una de las 60 escuelas que no están en condiciones para volver decidieron los padres de familia hacerlo, porque no es posible que los menores sigan en casa, según dijeron.

Lourdes Carmona Aguiñaga, directora de Educación Básica del IEA, informó que la escuela primaria que decidió volver de modo unilateral se ubica en la colonia Valle de los Cactus y hay que destacar la acción de los padres y los maestros, porque eso habla del compromiso y del profesionalismo de los actores involucrados.

Este plantel tiene todavía problemas al no contar con energía eléctrica y de esta carencia se derivan otras como que no fluya el agua al no funcionar la bomba, tambien necesita pintura en dos de sus aulas y en sus instalaciones, la malla ciclónica así como el cerco periférico.

Indicó que las escuelas primarias están trabajando con el 50% del aforo un día y el porcentaje restante otro día, aunque en el grado de la secundaria se ha optado que la mitad de los grupos vayan una semana continua y a la siguiente semana irá la otra mitad.

“Se calcula que un promedio de 140 mil a 145 mil estudiantes acudirán a diario a las instituciones educativas de nivel básica”, detalló.

Todo esto implica un intenso esfuerzo de maestros, padres de familia y de estudiantes, quienes deben adaptarse a las nuevas condiciones, asimismo el personal de apoyo y asistencia a la educación hace labores de mantenimiento y limpieza en las escuelas, reparaciones a las bombas de agua, cisternas, tinacos.

Finalmente, comentó que junto con la Secretaría de Salud y la Guardia Sanitaria se realizan operativos en las escuelas para verificar que se apliquen correctamente los filtros sanitarios, los cuales permiten identificar oportunamente síntomas de COVID-19.