Hasta 103 pacientes COVID incluidos niños atiende actualmente el Hospital 1 del Seguro Social, lo que representa el 85% de ocupación, destacó el secretario general de la Sección XXI del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, Arturo Rodríguez López, quien enfatizó que el IMSS tiene la capacidad de atención para quien llegue con dicho padecimiento.

Recordó que el Instituto Mexicano del Seguro Social atiende al 80% de los casos de COVID en el Estado y si bien a la fecha hay entre 102 a 103 camas ocupadas de las 120 destinadas para la atención de la pandemia en el Hospital 1, ello no significa que no cuenten con más capacidad. “Tenemos otro tipo de camas en el Hospital 1 no censables en el área de Urgencias que es donde ingresan y se califican y se envían a piso COVID o no, según sea el caso de quien pueda tener contagio, entonces capacidad hay en el Seguro Social”.

Resaltó que si bien los ingresos van en aumento con respecto a los meses anteriores en que la ocupación no pasaba de 20, 30 a 40 pacientes, en la actualidad ya se volvió a rebasar los 100 y el año pasado se llegaron a atender hasta 250 personas, sin embargo, reconoció que la vacunación ha ayudado mucho, pues una gran cantidad de casos no son fatales.

Estableció que actualmente trabajan todos los turnos con los equipos que corresponden y tienen una atención oportuna, además de que el personal cuenta con todos los equipos e insumos materiales necesarios. “No tenemos ningún problema de desabasto como el año pasado, al contrario, tenemos lleno el almacenaje con cientos de miles de caretas, cubrebocas, batas, entre otros”.

Destacó que afortunadamente no han tenido contagios entre el personal médico, de enfermería y mantenimiento, luego de que el 98% de los trabajadores ya están vacunados y el 2% restante ha sido reacio o tienen padecimientos que a criterio de cada uno no creen conveniente tener la vacuna por temor a una reacción, sin embargo, están pendientes de ellos para que cuando lo deseen, sean inmunizados en cualquier momento.

Asimismo, dijo que actualmente el 100% de los trabajadores ya está laborando y sólo aquellos que puedan representar un riesgo mayor y que sean calificados por sus propios compañeros son alejados de las áreas con mayor posible contagio, “pero no tenemos el problema ni cercano a lo que fue el año pasado. Estamos trabajando con cierta tranquilidad, pero siempre pendientes de las necesidades de los trabajadores”.