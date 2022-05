Fernanda Carapia Agencia Reforma

GUADALAJARA, Jalisco.- ¡Aborten la misión! Katya Echazarreta tendrá que esperar un poco más para conocer el espacio, pues Blue Origin retrasó el lanzamiento de la misión NS-21.

De acuerdo con la información difundida por la empresa aeroespacial estadounidense, se detectaron algunos problemas en el New Shepard, por lo que se decidió postergar su lanzamiento, previsto para ayer.

«Durante nuestras revisiones finales del vehículo, observamos que uno de los sistemas de respaldo de New Shepard no cumplía con nuestras expectativas de rendimiento. Como precaución, retrasaremos el lanzamiento de NS-21, originalmente programado para el viernes. Estén atentos para más actualizaciones», indicó la empresa en su cuenta de Twitter.

No se dio una nueva fecha para el lanzamiento.

Katya forma parte de la tripulación del NS-21 y con esto será la primera mujer nacida en México en llegar al espacio. Ella es de Guadalajara. La joven y su familia se fueron a vivir a Estados Unidos cuando tenía 7 años. El proceso ante Migración fue difícil, pero se pudo naturalizar.

A sus 26 años, se convertirá no sólo en la primera mujer nacida en México en visitar el espacio, sino también en la estadounidense más joven.

Ella no oculta su emoción por viajar al espacio, incluso decoró sus uñas con una cápsula espacial, la imagen de la Tierra y varias estrellas.

