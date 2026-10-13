Pospone Syntek gira por trastorno psicótico

CDMX.- El cantante Aleks Syntek anunció la suspensión temporal de las fechas europeas de su Total Syntek Tour por recomendación médica, luego de que su psiquiatra le aconsejara evitar los viajes en avión hasta diciembre de 2026.

Mediante un video publicado en redes sociales, el intérprete explicó que deberá reprogramar sus conciertos en Irlanda, Reino Unido, Alemania y España, aunque aseguró que mantiene su intención de presentarse ante sus seguidores europeos.

La gira, organizada para celebrar sus 35 años de trayectoria, contemplaba actuaciones entre el 19 y el 27 de octubre en Manchester, Dublín, Londres, Ingolstadt, Mallorca, Madrid y Barcelona.

Syntek compartió una carta firmada por el psiquiatra Luis Solís Rojas, en la que se señala que el artista, cuyo nombre real es Raúl Alejandro Escajadillo Peña, presenta un trastorno psicótico no especificado, identificado con el código 6A2Z de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11).

El especialista recomendó suspender temporalmente los vuelos nacionales e internacionales mientras el músico continúa su recuperación y alcanza mayor estabilidad frente a factores de estrés.

Pese a esta indicación, el cantante de «Duele el Amor» continuará con sus presentaciones programadas en México.

El anuncio ocurre semanas después de que Syntek generara comentarios en redes sociales por su actuación del 15 de septiembre en la alcaldía Benito Juárez, donde respondió a críticas del público.

El músico adelantó que próximamente dará a conocer las nuevas fechas de su gira europea y agradeció la comprensión de sus seguidores ante los cambios.