CDMX.- El cantante Carlos Rivera anunció que deberá posponer varios conciertos y cancelar una presentación debido a una cirugía programada para noviembre, que lo obligará a suspender temporalmente las actividades que impliquen utilizar o esforzar su voz.

Mediante un comunicado, su equipo informó que la intervención responde a indicaciones médicas y que algunas fechas de su gira serán reprogramadas para 2027, con el propósito de garantizar su recuperación.

Los conciertos previstos en Quito y Guayaquil, Ecuador, para el 5 y 7 de noviembre, se realizarán el 27 y 29 de mayo de 2027, respectivamente. La presentación en Costa Rica, originalmente programada para el 14 de noviembre, cambiará al 3 de abril, mientras que Monterrey pasará del 28 de noviembre al 22 de mayo.

Por otra parte, las actuaciones del 23 de octubre en el Palenque de Tlaxcala y del 2 de noviembre en Guadalajara permanecen sin modificaciones, pues tendrán lugar antes de la operación.

El concierto programado para el 26 de noviembre en Querétaro quedó definitivamente cancelado.

Rivera lamentó los inconvenientes ocasionados y agradeció el respaldo de sus seguidores. Su equipo aseguró que próximamente se darán a conocer los detalles sobre las nuevas fechas y las presentaciones canceladas.