Pospone Camilo Séptimo shows

CDMX. -La banda Camilo Séptimo decidió poner una pausa a su gira tras la muerte de su tecladista y cofundador, Jonathan «Honas» Meléndez, asesinado el 1 de septiembre junto con su esposa embarazada, su hija de tres años y una joven trabajadora del hogar.

El conjunto anunció ayer, a través de un comunicado, que necesita tiempo para atravesar el duelo y pospuso varias de sus próximas presentaciones.

«Las pérdidas requieren tiempo para sentir y sanar, por eso hemos decidido posponer, por ahora, nuestras próximas fechas: el 19 de septiembre en Ciudad Juárez, el 26 de septiembre en Naucalli y el 10 de octubre en Pachuca», escribieron los integrantes del grupo.

«En el caso de Neza, el 3 de octubre, no podremos reprogramarla y queda cancelada; lamentamos no poder vernos ahí».

La muerte de Meléndez, de 38 años, en el Estado de México, conmocionó duramente a la escena musical mexicana.

Era uno de los integrantes fundadores de Camilo Séptimo y pieza importante en la identidad sonora del grupo.