Staff Agencia Reforma

CDMX.- El ex boxeador Julio César Chávez dio positivo a COVID-19.

La empresa promotora de la obra de teatro «Los mandamientos de un hombre chingón», en la que participa Chávez junto a los actores Jorge Van Rankin y Roberto Palazuelos, decidió posponer la gira ante el contagio del ex campeón mexicano.

«Hace un par de días, el campeón Julio César Chávez dio con resultado positivo a COVID-19, es por eso que hemos tomado la prudente decisión de posponer la gira nacional que tenemos programada en estos días. La condición de salud de Julio César Chávez es asintomático, lo que es muy favorable, él se encuentra fuerte y con tratamiento en casa», se puede leer en el comunicado de IN HOUSE Entretenimiento.

Aunque la leyenda del boxeo había anunciado su retiro el pasado 19 de junio tras vencer a Héctor «Macho» Camacho Jr., en el Estadio Jalisco, afirmó que planea realizar un combate más el próximo año.