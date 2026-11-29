El Instituto de Educación de Aguascalientes llamó a las autoridades escolares y a las asociaciones de padres de familia a evitar que la participación en las celebraciones navideñas dentro de los planteles educativos esté condicionada al pago de cuotas o cooperaciones económicas, a fin de garantizar que todos los estudiantes puedan participar en las actividades de temporada, independientemente de la situación económica de sus familias, informó el director del organismo, Luis Enrique Gutiérrez Reynoso.

El funcionario estatal señaló que las comunidades escolares pueden organizar convivios, actividades recreativas y entregas de regalos mediante acuerdos voluntarios entre madres y padres de familia, siempre que ninguna aportación se convierta en un requisito para que niñas y niños tengan acceso a los festejos.

Precisó que la organización de estas actividades debe partir del consenso entre las familias y las autoridades de cada plantel, sin establecer cantidades obligatorias ni generar presiones económicas para quienes no estén en condiciones de contribuir. En ese sentido, pidió garantizar que todo el alumnado pueda participar en las celebraciones que se realicen dentro de las instituciones educativas.

Gutiérrez Reynoso recordó que las escuelas deben funcionar como espacios de convivencia e inclusión, por lo que las diferencias económicas entre las familias no deben dar lugar a situaciones de exclusión o discriminación entre los estudiantes. Bajo este criterio, las actividades navideñas deben conservar su carácter recreativo y de integración, sin convertirse en compromisos financieros para los hogares.

La recomendación se emite en una temporada en la que algunos planteles acostumbran organizar intercambios de regalos, convivios, desayunos y festivales, actividades que pueden implicar gastos adicionales para las familias, particularmente cuando se les solicita adquirir obsequios, alimentos, vestuario o materiales.