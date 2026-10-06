Portaba el arma, pero no el permiso: recibe condena

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una sentencia de dos años y seis meses de prisión contra León “N”, declarado responsable del delito de portación de arma de fuego sin licencia en Aguascalientes.

El caso se originó durante un recorrido de vigilancia de elementos de la Policía Estatal sobre la carretera federal 45 Sur, en el municipio de Aguascalientes. Los oficiales detectaron a dos personas que caminaban por la vía pública y alteraban el orden, por lo que les marcaron el alto.

Durante la inspección, los policías encontraron entre las pertenencias de León “N” una pistola desabastecida, la cual llevaba fajada a la altura de la cintura.

Debido a que no pudo acreditar que contaba con el permiso correspondiente para portar el arma, fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía Federal.

La Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) integró la carpeta de investigación y presentó los elementos de prueba ante un juez de Control.

Mediante procedimiento abreviado, León “N” recibió una sentencia condenatoria de dos años y seis meses de prisión, además del pago de una multa de nueve mil 775 pesos.