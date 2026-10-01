Portaba arma hechiza y cinco cartuchos; pasará dos años y medio en prisión

José “N” fue sentenciado a dos años y seis meses de prisión luego de que autoridades federales acreditaran que portaba un arma de fuego de fabricación artesanal sin contar con licencia.

El hombre también deberá pagar una multa de nueve mil 775 pesos, de acuerdo con la sentencia dictada por un juez de Control tras el proceso iniciado por la Fiscalía General de la República (FGR) en Aguascalientes.

La detención ocurrió en calles de la comunidad La Concepción, en el municipio de San Francisco de los Romo. Policías municipales realizaban recorridos de vigilancia y prevención cuando detectaron a una persona que escandalizaba en la vía pública mientras se encontraba a bordo de un vehículo.

Los uniformados le marcaron el alto y efectuaron una revisión, durante la cual localizaron un arma de fuego de fabricación artesanal y cinco cartuchos útiles.

José “N” y los indicios asegurados quedaron a disposición de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR). Con los datos aportados por el Ministerio Público de la Federación, se acreditó su participación en el delito de portación de arma de fuego sin licencia.

Finalmente, el juez impuso la pena de prisión y la sanción económica en los términos solicitados por la Fiscalía Federal.