No cabe duda de que Andrés Manuel López Obrador es un caudillo que decidió apartarse de un proyecto donde había espacio para el debate, como era la cultura de la izquierda, en la cual se acordaba y confrontaba posturas. López Obrador es un hombre que no tolera la discrepancia y parte del principio de que «si no estás conmigo, estás contra mí». Esta realidad nos lleva a una situación donde, incluso si uno se pregunta ¿por qué está ocurriendo en el país lo que ha pasado? La respuesta es porque el presidente ha pasado cinco años polarizando, descalificando y acusando a comunicadores y opositores, creando un ambiente de confrontación del cual hoy se quejan. Están cosechando lo que han sembrado. El presidente no entendió que debe gobernar para todos, tanto para los que votaron por él como para los que no. Al parecer, él llegó con esa intención, por eso invitó a su gabinete a personas con las que buscó crear un balance. Su proyecto era plural e incluyente, pero a la hora de ejercer el poder, comenzó a decidir unilateralmente, incluso antes de su toma de posesión suspendió la obra del aeropuerto que había iniciado Peña Nieto, y todo indica que ha tomado todas las decisiones de las obras que ha realizado. Al hacer un ejercicio mental, es difícil recordar algún secretario del gabinete, y si le preguntamos a algunos amigos, muchos ni siquiera saben quién es el secretario del medio ambiente u otra secretaría.

López Obrador se dice juarista, pero si vemos la pléyade de liberales que integraron el gabinete de Juárez, como Melchor Ocampo, Ignacio Ramírez, Guillermo Prieto, León Guzmán, Santos Degollado, Sebastián Lerdo de Tejada y José María Iglesias, veremos que ellos sí eran personajes de la vida política que acompañaron al presidente Juárez. López Obrador tiene un gabinete donde los funcionarios son leales. No le discuten. Él decide, él manda. Y la expresión «¡Nada de que la ley es la ley!» es lo más autoritario que puede haber. Con eso está diciendo que se hará lo que él diga sin importar pisotear la constitución. Sin duda, su candidata es una expresión fiel de esa postura, lamentablemente, porque entre otras cosas su agenda está marcada. Las propuestas que tiene hoy en el poder legislativo son una agenda regresiva. ¿Cómo es posible que quiera desaparecer el INE y otros órganos autónomos? ¿Cómo es posible que quiera liquidar los contrapesos? Esto será la continuidad de una política de carácter autoritario. Por eso, cuando preguntan: ¿Por quién vas a votar? La respuesta más bien es: ¿Por qué vas a votar? ¿Quieres que este país siga yendo a la deriva autoritaria o quieres que este país tenga un gobierno plural, un gobierno de coalición, una presidenta que consensúe las alternativas para sacar el país adelante y reconstruir la economía? La economía está bien, pero está bien formalmente, no ha crecido. La economía está siendo ficticiamente mantenida con las famosas remesas de los migrantes. Tenemos un súper peso que se debe probablemente a la política de abrazos, porque tanto dinero que viene ahora en los envíos de los migrantes hacia México, realmente es sospechoso lo que está ocurriendo. ¿Es posible que la migración haya crecido tanto que ya esté casi duplicando dichas remesas? ¿Cómo se está construyendo la economía si están inyectando millones y millones de pesos a PEMEX y la producción se reduce en barriles de petróleo? La producción está cayendo. La refinación no ha despegado y Dos Bocas está sin refinar. ¿Hacia dónde lleva este país decisiones de ese tamaño? Y se están quebrando las finanzas públicas. Prometió que no iba a endeudar al país y este año le metió una deuda de 2.5 billones de pesos. Lo que uno se pregunta es cómo le va a hacer la próxima presidenta para tener recursos para mantener todo lo que se ha dejado sin terminar y para poder enfrentar las políticas públicas como Salud, Educación e Infraestructura.

En lo político, López Obrador está agotando el régimen presidencialista. Esta es la última expresión de un presidencialismo que no puede ya seguir siendo admitido. Un presidencialismo de características autoritarias. Es caricaturesco que esto esté ocurriendo en un proceso donde Andrés Manuel no podría haber llegado a ser presidente si no hubiera sido por las instituciones que se construyeron en los gobiernos anteriores, como el INE. La legitimidad democrática que se dio en un proceso de transición construida entre todos los partidos como el PRI, PAN y PRD no puede ser regresivamente llevada ahora a los setentas donde los del partido hegemónico Morena sean los únicos que manden, hagan y dispongan, sin que haya ningún contrapeso en el Poder Judicial y en organismos autónomos. Simplemente, se llevará al país a la bancarrota y a una posibilidad muy peligrosa para la democracia que todavía es incipiente.