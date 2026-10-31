Un hombre identificado como José Iván “N” fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en el delito de violencia familiar, luego de ser señalado por presuntamente agredir física y psicológicamente a su pareja.

La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes presentó ante una jueza de Control los datos de prueba recabados durante la investigación, con los que logró que se iniciara un proceso penal en contra del acusado.

José Iván “N” continuará enfrentando el proceso penal bajo las medidas cautelares establecidas por la autoridad judicial.