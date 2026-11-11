Una condena de cuatro años y ocho meses de prisión recibió José “N”, luego de que se acreditara su responsabilidad en el delito de posesión ilícita de hidrocarburo, tras ser detenido en el municipio de Jesús María con más de 500 litros de diésel.

El caso comenzó cuando policías municipales recibieron un reporte sobre un sujeto que presuntamente había amenazado a una persona para obligarla a comprarle combustible.

Los hechos ocurrieron en las inmediaciones del Centro de Distribución de Básicos Viñedos San Marcos, donde los uniformados localizaron al sospechoso a bordo de un vehículo.

Durante la revisión encontraron ocho bidones de plástico que contenían un total de 508.82 litros de diésel, cuya posesión derivó en la intervención de las autoridades federales.

Inicialmente, el detenido quedó a disposición del Ministerio Público local, pero el expediente fue remitido a la Fiscalía General de la República (FGR), donde se integró la investigación correspondiente.

Tras presentar las pruebas ante la autoridad judicial, el Ministerio Público Federal consiguió que una jueza de Control dictara sentencia condenatoria contra José “N”.

Además de los cuatro años y ocho meses de cárcel, el sentenciado deberá pagar una multa de 4 mil 800 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a 521 mil 136 pesos.

También se le impuso el pago de 937 pesos por concepto del trasvase del combustible asegurado.

Observación editorial: El boletín presenta una inconsistencia: identifica al detenido como José “N”, pero posteriormente lo menciona como Juan “N”. Se utilizó José “N” por ser el nombre señalado tanto al inicio como en la sentencia. Conviene verificarlo con la FGR antes de publicar.