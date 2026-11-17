Un supuesto cobro de deuda terminó en un robo de vehículos valuados en más de 889 mil pesos. Tres sujetos presuntamente se apoderaron de las unidades en un lote de autos de Aguascalientes, donde uno de ellos habría exhibido un arma de fuego para intimidar a los presentes.

Los hechos ocurrieron el 30 de octubre de 2026, en un establecimiento ubicado sobre avenida Aguascalientes Sur, en el fraccionamiento Bulevares, segunda sección.

De acuerdo con las investigaciones, Santiago “N”, Ismael “N” y Mateo “N” llegaron al negocio y solicitaron hablar con el propietario. Tras contactarlo por teléfono, Santiago anunció que se llevarían varios vehículos porque supuestamente el dueño les debía dinero.

La situación se tornó amenazante cuando Mateo presuntamente mostró una pistola que llevaba a la altura de la cintura, provocando temor entre los presentes.

Los individuos se apoderaron de una camioneta Chevrolet pick up modelo 2003, un Audi A3 modelo 2016 y una BMW X1 modelo 2024. También sustrajeron documentación relacionada con las unidades.

Tras la denuncia, agentes investigadores analizaron videograbaciones y reunieron pruebas que permitieron identificar a los sospechosos y recuperar la Chevrolet y el Audi.

Ismael, alias “Mayelo”, fue capturado en Villa Montaña; Mateo, en el barrio de La Purísima, mientras que Santiago recibió la orden de aprehensión dentro del Centro Penitenciario Estatal, donde ya estaba recluido por un asunto de delitos contra la salud.

Finalmente, un juez vinculó a proceso a los tres por robo calificado, les impuso prisión preventiva justificada y fijó dos meses para concluir la investigación complementaria.