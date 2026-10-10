Un sujeto identificado como Juan “N” fue vinculado a proceso por su presunta participación en el robo de un automóvil Nissan Tsuru, que desapareció de las calles del ejido Peñuelas, en el municipio de Aguascalientes.

Los hechos ocurrieron el 13 de julio de 2026, cuando el vehículo se encontraba estacionado sobre la vía pública, en el cruce de las calles Miguel Hidalgo y Costilla.

De acuerdo con las investigaciones, el ahora imputado presuntamente se apoderó del automóvil y escapó a bordo de este por la calle Francisco Villa. Posteriormente, habría abandonado la unidad en otro punto, no sin antes quitarle la batería.

Tras las indagatorias realizadas por la Fiscalía General del Estado, se obtuvo una orden de aprehensión contra Juan “N”, quien fue detenido y llevado ante una jueza de Control.

Durante la audiencia inicial, la autoridad judicial determinó que existían elementos suficientes para vincularlo a proceso por el delito de robo calificado.

Sin embargo, el imputado enfrentará el procedimiento en libertad, bajo la medida cautelar de acudir mensualmente a firmar ante la autoridad correspondiente.

La jueza también concedió un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.