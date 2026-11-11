Una discusión por un espacio de carga y descarga en el estacionamiento de un centro comercial terminó con un hombre muerto tras recibir una puñalada en una pierna. El presunto agresor, identificado como Jesús “N”, fue vinculado a proceso por homicidio doloso cometido en riña.

Los hechos ocurrieron el pasado 1 de noviembre en un establecimiento ubicado sobre el bulevar a Zacatecas, en Aguascalientes, donde Jesús y la víctima, identificada como Miguel Ángel, presuntamente comenzaron a discutir por el uso de un cajón destinado a maniobras de carga y descarga.

El enfrentamiento verbal habría escalado hasta convertirse en una pelea a golpes, durante la cual el ahora imputado presuntamente sacó un arma punzocortante y lesionó a Miguel Ángel en el muslo derecho.

Aunque el herido fue trasladado para recibir atención médica, la lesión resultó mortal. Poco después falleció a consecuencia de un choque hipovolémico, provocado por la pérdida severa de sangre.

Las investigaciones de la Fiscalía General del Estado permitieron obtener una orden de aprehensión contra Jesús “N”, quien fue capturado por agentes de la Agencia Estatal de Investigación Criminal.

Tras comparecer ante un juez de Control, el sospechoso fue vinculado a proceso por homicidio doloso cometido en riña y permanecerá bajo prisión preventiva justificada mientras continúa la investigación.

La autoridad judicial concedió un plazo de tres meses para el cierre de las investigaciones complementarias.