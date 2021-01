Empatía, inclusión e integración son las asignaturas pendientes a favor de niños con síndrome de Down, el cual generalmente ocasiona problemas de aprendizaje, sin embargo, con terapias de estimulación pueden llegar a socializar y a desenvolverse como cualquier otra persona.

Liliana Zacateco Mendoza, representante de la asociación Fundown, A.C., exhortó a los padres de familia que tengan menores con dicho padecimiento, a buscar apoyo profesional, luego de que está demostrado que a más corta edad tengan terapias, más rápidos son los resultados para mejorar la calidad de vida de los infantes.

La experta en atención a niños con síndrome de Down, precisó que actualmente son cuatro asociaciones en la entidad las que prestan el servicio integral de terapias, para que los menores puedan en un futuro asistir a escuelas regulares, así como poder relacionarse de manera natural e independiente.

Destacó que la atención temprana de estimulación permite que los resultados en general sean en corto tiempo, por lo que exhortó a los padres de familia con niños especiales a acercarse a la fundación, incluso en caso de que la situación económica de los interesados no es la mejor, existen alternativas de apoyo para que los menores no vean mermada su atención especial. Fundown, A.C. está ubicada sobre la calle Pimentel #133, en la colonia Obraje.

“Si hay familias que no cuentan con el recurso para la atención del menor, buscamos algún padrino, la intención es que no queden sin sus terapias de estimulación. No podemos permitirnos que por situaciones económicas o de distancia o cualquier otra causa externa, niños queden sin recibir atención especializada”, resaltó.