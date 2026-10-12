La reasignación del gasto público hacia el sector salud permitiría atender las carencias de medicamentos y mejorar los servicios médicos en México, consideró María del Carmen Corchado Reyes, presidenta del Colegio de Economistas, en el marco de las manifestaciones del personal del Instituto Mexicano del Seguro Social, tras cuestionar los recursos destinados a proyectos gubernamentales frente a las necesidades que enfrenta la población.

Señaló que las deficiencias del sistema sanitario se han prolongado durante años y advirtió sobre la falta de medicamentos, incluidos tratamientos para pacientes con cáncer y VIH, así como las dificultades que enfrentan las familias para acceder a servicios médicos. Sostuvo que el Gobierno federal debe revisar la distribución de los recursos presupuestarios y evaluar el costo de los proyectos de infraestructura y de las empresas estatales, con el propósito de determinar si existen partidas que puedan destinarse a atender necesidades prioritarias. “Si le cerramos la llave a Pemex, a Dos Bocas y al Tren Maya, sobra la liquidez”.

Respecto a las protestas de trabajadores del IMSS, quienes han denunciado falta de medicamentos, insumos y personal, además de exigir mejoras salariales, señaló que el problema también debe atenderse mediante políticas públicas sustentadas en estudios técnicos, con objetivos definidos y mecanismos de evaluación que permitan determinar si los recursos destinados a los servicios médicos son suficientes y se utilizan adecuadamente.

Asimismo, recordó que el financiamiento del IMSS es tripartita, pues se integra con aportaciones de trabajadores, patrones y Gobierno, por lo que consideró necesario revisar la manera en que se administran esos recursos y los resultados que obtiene la institución. Finalmente, insistió en que la atención de las necesidades sanitarias requiere decisiones presupuestarias de largo plazo y una evaluación de los programas gubernamentales, con el propósito de garantizar el suministro de medicamentos y mejorar la capacidad de respuesta de los servicios médicos.