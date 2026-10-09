Un hombre que ya se encontraba preso por un robo cometido en el Centro Comercial Agropecuario sumó un nuevo proceso penal, ahora por presuntamente apoderarse de casi 40 kilogramos de verduras y diversos productos de abarrotes que estaban en la caja de una camioneta.

Se trata de Néstor “N”, quien fue vinculado a proceso por el delito de robo calificado y permanecerá bajo prisión preventiva justificada.

Los hechos que se le atribuyen ocurrieron el 9 de junio de 2026, cuando presuntamente aprovechó que una camioneta tipo pickup estaba estacionada afuera de un establecimiento del Agropecuario para sustraer la mercancía que su propietario había dejado en la caja.

De acuerdo con las investigaciones, después del robo abordó un taxi y se trasladó al fraccionamiento Villas de Nuestra Señora de la Asunción, donde presuntamente vendió los productos sustraídos.

La Fiscalía General del Estado reunió los datos de prueba y consiguió una orden de aprehensión contra Néstor, la cual fue ejecutada por agentes de la Agencia Estatal de Investigación Criminal dentro del centro penitenciario donde ya estaba recluido por otro robo cometido en el mismo complejo comercial.

Durante la audiencia inicial, el juez de Control consideró suficientes los elementos presentados para iniciar el proceso penal por robo calificado.

Además de imponerle prisión preventiva justificada, concedió un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.