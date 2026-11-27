Por presuntamente sacar 13 productos de belleza de un supermercado sin pagar un solo artículo, Berenice “N” fue vinculada a proceso penal por el delito de robo calificado en Aguascalientes.

Los hechos que la mantienen bajo investigación se remontan al sábado 19 de septiembre de 2026, cuando ingresó a una tienda de autoservicio ubicada sobre el bulevar a Zacatecas, en la colonia Trojes de Alonso.

Según las indagatorias de la Fiscalía General del Estado, la mujer habría tomado los artículos de belleza para posteriormente atravesar la zona de cajas y abandonar el establecimiento sin pagar por la mercancía.

El Ministerio Público reunió los datos de prueba y llevó el caso ante una autoridad judicial, que citó a la señalada para comparecer en audiencia inicial.

Tras analizar los elementos presentados por la representación social, una jueza de Control determinó vincularla a proceso e imponerle como medidas cautelares la obligación de presentarse periódicamente ante la autoridad y la prohibición de salir del ámbito territorial que se le determine.

Berenice enfrentará el proceso penal en libertad, mientras la Fiscalía contará con un plazo de dos meses para concluir la investigación complementaria.