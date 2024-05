Jesús Eduardo Martín Jáuregui

SÁTRAPA: Persona que gobierna despótica y arbitrariamente y que hace ostentación de su poder.

Durante la campaña presidencial de Miguel de la Madrid, en una reunión en casa del entonces rector de la UAA, Dr. José Manuel Ramírez Isunza, el licenciado Manuel Moreno Sánchez, ex-senador de la República, señaló que en México, los ciudadanos con trabajos sabíamos por quién votábamos pero raras veces sabíamos por qué votábamos. Agregaba que durante su campaña a Miterrand le bastaron cuatro días para dejar claro su programa y los franceses votaron por él.

En México lastimosamente habrá algunos miles que votarán por una mueca, por una tonadilla pegajosa, por un estribillo facilón y por un par de tenis. Pésimos ciudadanos que, sin embargo podrán restar votos a la única real opción frente al continuismo del sátrapa. Ni picha, ni cacha, ni deja batear. Con nulas posibilidades de ganar la elección lo único que pudiera lograr, sería dividir a los demócratas y fortalecer a los seguidores del déspota.

El presidente cumplió cinco días aferrado a difamar a Ma. Amparo Casar y ahora también a calumniar a sus hijos por un supuesto fraude de 30 millones de pesos. Sus partidarios que supongo de tres tipos: los que se autonombran de la “clase política” que es tanto como decir “nací para vivir en la burocracia a costillas del pueblo y me acerco a la persona o grupo que me ofrezca más posibilidades de sobrevivencia política”, los que sobreviven de las dádivas mediante el sometimiento y la adulación y que basta una pitanza, una mirada, una palmada, una mención o la limosna para sentirse justificados en su papel alfombril, y, unos pocos, que limitados de conocimiento y escasos de racionio creen en las palabras del “mesías tropical” como en el Evangelio. Su credulidad es aprovechada y explotada, sirven porque sí, por devoción o por fanatismo o simple y lamentable ignorancia o miseria. Sus partidarios le festinan o se hacen disimulados y ante la ilegalidad, la injusticia y la ruindad prefieren hacer mutis.

¿Alguno de sus partidarios cree seriamente que un presunto fraude por 30 millones amerita la atención y el tiempo del presidente por cinco días seguidos en la mañanera?

¿Algún seguidor sensato de la 4T piensa que de verdad durante 20 años nadie se enteró y que hasta ahora se conocieron los hechos y se denunciaron?

¿Alguien puede estimar que AMLO no se enteró del archivo que hizo su procurador Bátiz, del asunto que ahora quiere revivir?

Anticipo que el expediente no prosperará por muchas razones jurídicas, y que el presidente lo seguirá explotando políticamente mientras las nuevas autoridades del INE se lo permitan.

El votante que piensa votar por Claudia ¿sabrá por qué va a votar? Ella lo ha dicho claramente, será la continuidad. ¿Continuidad de qué?

El fracaso total de la política y los servicios de salud pública. El año pasado hubo un subejercicio del presupuesto destinado a la Secretaría de Salud. No obstante las graves carencias de todos los órdenes en los servicios médicos, hospitalarios y de abasto de medicinas, se desviaron a otros organismos dinero que estaba presupuestado para la Secretaría. México que era un modelo al menos en la distribución y aplicación de vacunas, ahora es incapaz ni siquiera de proporcionar el mínimo de vacunas que los niños deberían recibir por ley. ¿Por eso votarán por la candidata oficial?

El votante que votará por la continuidad, ¿estará votando por un sistema educativo fracasado?, con un tinte ideológico tomado de doctrinas comunistoides que en ninguna parte han tenido éxito y que aquí lo que han logrado es un grave retraso, que nos ha puesto en los últimos lugares de la OCDE. La negativa a someterse a la prueba PISA de aplicación internacional muestra el recelo de exhibir el fracaso nacional.

¿Votará por el gran fiasco de las universidades Benito Juárez? Creadoras de desempleados por su incapacidad de embonarse en un sistema que requiere profesionistas preparados y no de títulos del bienestar, que no significan que tengan los requerimientos mínimos para las tareas profesionales. El apoyo a su programa fracasado, significó disminuir los apoyos para las universidades estatales y autónomas. ¿Por eso votarán?

¿Tendrán claro los que voten por la continuidad que votarán por una política que no ha logrado disminuir la violencia? Una política que ha maquillado las cifras, que ha ocultado los datos, que ha reservado la información y que pese a ello, no ha podido ocultar la lacerante realidad. Gran parte del país controlado por las organizaciones criminales, una política de “abrazos” que les ha permitido crecer y desarrollarse, una sospechosa cercanía y un tratamiento “amistoso” de la presidencia que permite predecir que su candidata continuará su política. El período presidencial con más muertes en la historia del país y todavía no termina.

Los que elijan votar por la candidata científica ¿considerarán sus logros en la Cd.Mx.? Datos maquillados en cuanto a la seguridad. El problema irresoluto y agravado del abasto de agua, en el que no aportó ningún elemento para su atenuación. La incapacidad para atenuar el problema de la contaminación. Cinco contigencias en una semana muestran que no previó ni reguló un control de las fuentes de contaminación. El tráfico que no logró controlar y por el contrario agravó con las fallas continuas del metro, la insuficiencia del transporte público, la ineficacia de los trenes y la corrupción de las policías en contubernio con las del Estado de México.

La insensibilidad ante los problemas de salud de los niños, ante la angustia de las madres de los desaparecidos, ante el justo reclamo de las mujeres violentadas y atemorizadas, los ojos cerrados ante las demandas de los maestros, la ceguera ante las quejas de los servidores públicos afectados y el GRAN SILENCIO ante la transparencia, reserva de información, datos ocultos, obras de seguridad nacional que no se rinde cuentas, deuda interna y externa que crece y crece, producto nacional bruto que decrece, nula inversión internacional en relación con otros países, etc., etc…

¿Por eso votarán los que votarán por la continuidad?

¿Votarán por una pensión?

