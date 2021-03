Antonio Baranda Agencia Reforma

CDMX.- El Presidente López Obrador descartó visitar zonas de Arteaga y Santiago, en Coahuila y Nuevo León, donde se desarrollan incendios forestales debido a que no es su estilo “irse a tomar la foto”.

“Estamos trabajando en ese propósito, desde que recibí el informe dí instrucciones de que se atendiera lo del incendio y están haciendo lo que corresponde, lo demás es propagandístico y no tengo yo ese estilo”, expuso en conferencia mañanera.

“No no no, no soy igual que otros, o sea, de ir a actuar nada más para irme a tomar la foto, es mejor como lo hicimos desde hace más de ocho días, un viernes a la una de la tarde me informan del incendio, se toma la decisión de enviar refuerzos, es más, se trasladó la directora de Protección Civil”.

El Mandatario insistió en que autoridades del Gobierno ya atienden los siniestros.

“Estamos trabajando allá, ayer informamos sobre eso, ya el General informó ayer, está la Secretaría de la Defensa, está la Marina, está la Guardia Nacional, desde el primer día está el Gobierno federal atendiendo ese incendio”, dijo.

En tanto, el General Cresencio Sandoval informó que se ha controlado el 70 por ciento del fuego en NL y el 40 por ciento en Coahuila.

“Los estados también están participando, Protección Civil de ambos, hay también voluntarios, hay 16 helicópteros, algo así como 35 vehículos que están llevando las operaciones, se está atendiendo desde los dos extremos el incendio por la parte de Coahuila, por la parte de Nuevo León, se han establecido tres albergues, en los cuales aproximadamente hay 750 personas que han sido evacuadas, son aproximadamente 180 propiedades que han sido dañadas”, detalló.

Indicó que dependerá de las condiciones meteorológicas en el área la velocidad para apagar en su totalidad los incendios.

“La situación es que debe tener 80 por ciento de humedad del ambiente para poder generar eso, no se han dado las condiciones, han habido vientos que favorecen también el incendio, entonces no se pueden determinar días para controlar, es todo de acuerdo a cómo se vayan presentando las condiciones meteorológicas en el área”, apuntó.