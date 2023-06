Aguascalientes ha superado las desfavorables condiciones de altitud sobre el nivel del mar, que generalmente no favorecen la producción de pollos, y se mantiene como la segunda entidad con mayor volumen de generación de carne a nivel nacional, señaló Pedro Pedroza, gerente de la Asociación de Avicultores.

Detalló que las estaciones de producción de los avicultores locales se encuentran a una altitud de 2 mil metros sobre el nivel del mar, mientras que las condiciones ideales para una producción más alta recomiendan la instalación de granjas a menos de 900 metros de altura.

Durante el año 2022, la entidad registró una producción aproximada de 300 mil toneladas de carne de pollo, posicionándose históricamente como el segundo estado productor en el país, sólo superado por Veracruz, enfatizó Pedroza.

Aguascalientes mantiene su posición y no puede ascender al primer lugar debido a sus límites territoriales de aproximadamente 6 mil kilómetros cuadrados. Esta restricción impide una mayor distribución de estaciones de producción.

«Por cuestiones de cuidado sanitario, no podemos expandirnos con más granjas avícolas. En cambio, Veracruz cuenta con una extensión territorial de 60 mil kilómetros que les permite tener más estaciones, las cuales deben ubicarse a cierta distancia unas de otras para el control sanitario», explicó.

El representante del sector avícola destacó que factores geográficos como el clima, la altitud y la superficie no han sido un impedimento para alcanzar el segundo lugar a nivel nacional y abastecer aproximadamente el 3% de la demanda de carne de pollo del país, distribuyéndola en cerca de 70 ciudades.

El uso de tecnología, los procesos de producción y la constante capacitación al personal son elementos clave para el liderazgo de Aguascalientes en la avicultura, así como la tenacidad de los productores por impulsar esta industria, manifestó Pedroza.

«La industria avícola ha persistido a lo largo de muchos años y seguirá vigente. Somos persistentes y no sabemos hacer otra cosa; esto es lo que sabemos hacer en las naves productoras», afirmó Pedroza.