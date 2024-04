Una mujer estuvo a punto de matarse, luego que el automóvil que conducía a exceso de velocidad se impactó contra uno de los pilares de concreto del paso a desnivel que se ubica en la avenida Aguascalientes Poniente y cruce con la calle Salvador Quezada Limón, en la colonia Curtidores.

Debido al violento impacto, la unidad automotriz comenzó a incendiarse con la conductora atrapada en el interior, aunque la oportuna intervención de un policía preventivo permitió ser rescatada con vida.

Fue el pasado domingo a las 23:15 horas, cuando en el C4 Municipal se reportó un accidente automovilístico en el interior del paso a desnivel que se ubica a la altura de la colonia Curtidores.

Unos policías preventivos de la unidad AG411B2 del Destacamento “Pocitos” que se encontraban cerca del lugar del percance, de inmediato se trasladaron al sitio señalado y al hacer su arribo observaron un vehículo Volkswagen Polo, modelo 2018, color plata, con placas de circulación AFX-272-F de Aguascalientes, el cual estaba incendiándose.

En ese momento detectaron que la conductora se encontraba atrapada en el interior y no podía salir, por lo que el policía preventivo Antonio Rivera, arriesgando su propia vida se dirigió hacia el coche y con el puño de la mano derecha quebró el vidrio para poder abrir el vehículo, aunque en la maniobra se provocó una lesión.

A pesar de ello y con apoyo de otro oficial de nombre Mario Acosta, lograron rescatar a la conductora la cual fue identificada como Luz Elena, de 23 años.

Cabe destacar que momentos después el coche explotó, lo que provocó que quedara completamente envuelto en llamas. Más tarde arribaron Bomberos Municipales de Aguascalientes, quienes luego de varios minutos lograron sofocar el fuego.

Al lugar del accidente acudieron ambulancias de Cruz Roja, cuyos paramédicos atendieron a la conductora Luz y a los dos policías preventivos que resultaron lesionados.

La mujer sufrió quemaduras y golpes en diferentes partes del cuerpo, así como una intoxicación por la inhalación de monóxido de carbono, por lo que requirió ser trasladada a recibir atención médica al HGZ No. 1 del IMSS.

De igual forma, los policías preventivos Antonio Rivera y Mario Acosta fueron canalizados al GZ No. 2 del IMSS, al sufrir el primero de ellos quemaduras en cuero cabelludo y en una oreja, así como una herida cortante en la mano derecha; mientras que el segundo sufrió quemaduras en ambas extremidades superiores.

Al lugar del accidente acudieron policías viales quienes establecieron que el coche Volkswagen Polo se desplazaba a exceso de velocidad por la avenida Aguascalientes Poniente en sentido de norte a sur, cuando al ingresar al paso a desnivel ubicado en el cruce con la calle Salvador Quezada Limón, la conductora perdió el control y se proyectó hacia el camellón central, donde se impactó violentamente contra uno de los pilares de concreto, para después brincar hasta los carriles de circulación contrarios y colisionar contra el muro de contención, siendo en ese momento que la unidad automotriz comenzó a incendiarse.