José de Jesús López de Lara

A punto estuvo de ocurrir una tragedia, cuando un automóvil en el que viajaban cuatro miembros de una familia fue impactado por un tren carguero al momento que el conductor se atravesó sin precaución.

Se estableció que el accidente se originó debido a que el conductor y su esposa iban discutiendo y no se percató de la presencia del tren.

El accidente que provocó la movilización de policías preventivos, policías viales, Bomberos Municipales de Aguascalientes y ambulancias de la Coordinación Municipal de Protección Civil, se registró el domingo a las 17:10 horas, en la avenida Aglaya y cruce con la avenida Manuel Gómez Morín, a la altura de las vías del FF.CC., en el fraccionamiento Las Hadas.

Una mujer identificada como Liliana, de 30 años, quedó prensada y tuvo que ser rescatada por los Bomberos Municipales de Aguascalientes. Posteriormente, fue trasladada al HGZ No. 3 del IMSS, en el municipio de Jesús María, donde se reportó su estado de salud como crítico.

Los otros lesionados fueron su esposo de nombre Ismael, de 31 años, y sus dos hijos, una niña de 9 años y un niño de 6 años, quienes fueron trasladados al mismo nosocomio para recibir atención médica.

Se estableció que esta familia viajaba en un automóvil Chevrolet Aveo, modelo 2020, color plata, con placas de circulación ABR-315-C de Aguascalientes, que conducía Ismael.

Se desplazaba por la avenida Gómez Morín en sentido de sur a norte, siendo que en el trayecto comenzó a discutir con su esposa.

Es el caso que al momento de incorporarse a la avenida Aglaya, para continuar su trayecto de oriente a poniente, cruzó las vías del FF.CC. sin precaución, lo que provocó que el coche fuera impactado brutalmente en su costado derecho, por la máquina de Ferromex con número económico 3168, que arrastró la unidad automotriz por casi 200 metros, antes de detener la marcha.

El tren carguero que era dirigido por los maquinistas de nombres Alejandro y Rubén, se desplazaba en sentido de norte a sur y no pudieron hacer nada por evitar el accidente.