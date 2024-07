Debido al exceso de velocidad, un motociclista no alcanzó a detenerse a pesar de aplicar los frenos y terminó impactándose por alcance contra la parte trasera de un vehículo. Afortunadamente, no hubo personas lesionadas y todo quedó en daños materiales.

El accidente se registró en la avenida Convención Sur, en el cruce con la avenida Héroe de Nacozari Sur, a la altura de la colonia Ojo de Agua.

Hasta el lugar acudieron policías viales de Aguascalientes, quienes determinaron que el accidente se originó cuando una persona identificada como Luis, de 30 años, se desplazaba a exceso de velocidad por la avenida Convención Sur en sentido de poniente a oriente, a bordo de una motocicleta marca Bajaj, modelo 2022, color negro y con placa de circulación de Aguascalientes.

Al llegar al cruce con la avenida Héroe de Nacozari Sur, el motociclista se percató de que un automóvil Nissan March, modelo 2020, color gris y con matrícula de Aguascalientes, detenía la marcha debido a que el semáforo en ese lugar se había puesto en rojo.

Debido a esto, el motociclista aplicó los frenos, pero por la velocidad que llevaba no logró detenerse completamente y terminó chocando contra la parte trasera del vehículo Nissan March, conducido por un joven de nombre Rogelio, de 26 años, quien resultó ileso.