Un hombre buscado en Michoacán por su probable participación en los delitos de homicidio calificado, privación de la libertad y robo de vehículo fue detenido en Aguascalientes y posteriormente entregado a las autoridades que lo requerían.

Se trata de Julio “N”, quien fue localizado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado mientras realizaban labores de vigilancia sobre la carretera estatal 65, a la altura del kilómetro 1, en la comunidad de La Guayana.

Al consultar sus datos en Plataforma México, los policías detectaron que tenía vigente una orden de aprehensión emitida en Michoacán. Agentes de Investigación Criminal de Aguascalientes contactaron entonces a sus homólogos de aquella entidad para confirmar tanto la vigencia del mandamiento judicial como la identidad del sospechoso.

La investigación refiere que el 23 de febrero de 2026, la víctima habría sido privada de su libertad por dos sujetos, quienes presuntamente también se apoderaron de una camioneta.

Además, las autoridades michoacanas establecieron como antecedente que la víctima habría recibido amenazas de muerte por parte de Julio “N”, quien sería su primo. El conflicto estaría relacionado con la división de tierras familiares.

Tras corroborar la orden judicial, se realizaron los trámites correspondientes y Julio “N” fue entregado a agentes de Michoacán, quienes lo trasladaron a esa entidad para presentarlo ante la autoridad judicial que definirá su situación jurídica.