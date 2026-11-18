Un hombre de 68 años terminó detenido por policías municipales de Aguascalientes luego de que presuntamente intentó escapar al ser sorprendido orinando en la vía pública. Durante la intervención le encontraron tres bolsas con hierba verde, aparentemente marihuana.

Los hechos ocurrieron sobre la calle General Pascual Cornejo Brun, en la colonia Progreso, donde los uniformados realizaban recorridos de vigilancia cuando detectaron al individuo haciendo sus necesidades fisiológicas en plena calle.

Al notar la presencia de las patrullas, el sujeto intentó darse a la fuga y arrojó al suelo una bolsa de plástico transparente, situación que llamó la atención de los oficiales.

Los policías le dieron alcance y, durante una revisión preventiva, encontraron entre sus pertenencias otras dos bolsas con vegetal verde de características similares a la marihuana.

En total, las tres bolsas contenían aproximadamente 99.2 gramos de la presunta droga.

El detenido fue identificado como Eduardo «N», de 68 años, quien terminó a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, junto con la sustancia asegurada, para determinar su situación jurídica.