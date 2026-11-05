Dos sujetos que viajaban a bordo de un automóvil Chevrolet fueron detenidos por elementos de la Policía Estatal, luego de que les encontraran una bolsa con más de 60 gramos de una sustancia granulada con características del cristal, en calles del fraccionamiento J. Guadalupe Peralta Gámez.

Los sospechosos fueron identificados como Yshua “N”, de 27 años, y Marco “N”, de 29, quienes llamaron la atención de los uniformados debido a que el vehículo en el que circulaban no portaba la placa trasera.

Los hechos ocurrieron cuando elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado realizaban recorridos de vigilancia por dicho sector habitacional y detectaron el automóvil Chevrolet circulando en esas condiciones.

Ante la irregularidad, los oficiales le marcaron el alto al conductor y procedieron a efectuar una inspección preventiva tanto a los ocupantes como al vehículo.

Durante la revisión del interior de la unidad, los policías localizaron una bolsa de plástico que contenía una sustancia granulada, aparentemente metanfetamina conocida como cristal, cuyo peso superaba los 60 gramos.

Tras el hallazgo, ambos individuos fueron detenidos, mientras que la presunta droga y el automóvil quedaron asegurados.

Finalmente, Yshua y Marco fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía General de la República, Delegación Aguascalientes, donde quedaron a disposición del agente del Ministerio Público Federal para las investigaciones correspondientes.