El conductor de un vehículo no respetó la preferencia de paso de otra unidad automotriz y provocó un aparatoso choque en calles de la colonia Insurgentes, que por fortuna sólo dejó daños materiales.

El accidente automovilístico se registró el sábado a las 08:30 de la mañana, en el cruce de la avenida Convención Huertas y la calle José Isabel Robles, lugar hasta donde acudieron policías viales de Aguascalientes.

Quien provocó el percance fue un hombre identificado como Gerardo, de 69 años, quien conducía un automóvil Nissan Sentra, modelo 2000, color plata y placas de circulación de Aguascalientes.

Esta persona se desplazaba por la calle José Isabel Robles en sentido de sur a norte, cuando al llegar al cruce con la avenida Convención Huertas, no cedió el paso a un coche Volkswagen Jetta, modelo 2006, color negro y matrícula del estado de Oklahoma, Estados Unidos, quien llevaba preferencia.

Esta unidad automotriz la conducía el señor Hugo, de 47 años, quien circulaba en sentido de poniente a oriente y ante lo repentino de los hechos, no pudo evitar la aparatosa colisión que dejó únicamente daños materiales.