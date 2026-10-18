Una falla en las luces de su motocicleta llevó a la Policía Estatal a interceptar a un hombre de 37 años, quien resultó tener dos órdenes de aprehensión vigentes por los delitos de violación y violencia familiar en Aguascalientes.

El individuo, identificado como Luis N., circulaba sobre el bulevar José María Chávez, a la altura del centro comercial Villa Asunción, en el sur de la ciudad, cuando fue detectado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado durante un recorrido de vigilancia.

Los uniformados observaron que la motocicleta Italika de color rojo que conducía no tenía luces traseras, por lo que le marcaron el alto para efectuar una revisión preventiva.

Mientras inspeccionaban la unidad, los policías consultaron los datos del conductor en el Sistema Plataforma México. La búsqueda arrojó que existían dos mandamientos judiciales vigentes en su contra, uno por violación y otro por violencia familiar, ambos expedidos en Aguascalientes.

Ante esta situación, los agentes procedieron a detener al motociclista y trasladarlo, junto con su unidad, a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado.

Luis N. quedó a disposición del Ministerio Público del fuero común, donde se verificaría su identidad para descartar un posible caso de homonimia y determinar su situación jurídica.