En la actual temporada de lluvias, el Municipio de Aguascalientes ha retirado 302 árboles de la vía pública que se cayeron por el reblandecimiento de la tierra y por los vientos fuertes, cuya cifra es altamente superior a los 67 casos registrados en el ejercicio 2020, informó ayer la secretaria de Servicios Públicos, Miriam Rodríguez Tiscareño.

Aseveró que este levantamiento de árboles es realmente algo inusual respecto a una temporada pluvial, y por esa razón se mantienen trabajando nueve cuadrillas especiales durante tres turnos diarios, a fin de prevenir algún incidente, retirarlos y llevarlos al Vivero Municipal.

La funcionaria detalló que el derribo de los árboles responde a especies con mucha antigüedad en el municipio de Aguascalientes, y que seguramente estaban débiles y por el reblandecimiento de la tierra y su altura se cayeron, otros más se perdieron al estar todavía pequeños y no al no estar afianzados en sus raíces.

Indicó que de esos árboles retirados, dos de ellos causaron afectaciones a una vivienda y a un vehículo, en la primera no provocó daños y en el segundo, el propietario contaba con su seguro y se le cubrieron las afectaciones.

Miriam Rodríguez Tiscareño mencionó que los lugares de mayor impacto por la caída de árboles son la zona centro y en el oriente. Ante la continuidad de las lluvias, dijo que la Secretaría de Servicios Públicos se mantiene en alerta del estado del clima para aplicar los operativos preventivos, ya que se sabe que la próxima semana seguirán las aguas.

Agregó que las cuadrillas revisan esos árboles que actualmente tienen un ángulo de inclinación anormal o bien se actúa con base en los reportes emitidos por los propios ciudadanos para evitar mayores afectaciones a infraestructura física. Antes de levantarlos se solicita la intervención de la Semadesu para que evalúe y determine si se pueden rescatar o no.

“Estos operativos se realizan en coordinacion con la unidad de Protección Civil Municipal y una vez que los árboles están derribados se segmentan y se llevan al Vivero Municipal para composta”, apuntó finalmente.