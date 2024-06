Por “levantón” y drogas encarcelan a “El Gordo”

Por el delito de desaparición cometida por particulares, fue vinculado a proceso el peligroso delincuente apodado “El Comandante” y/o “El Gordo” y/o “El 22”, líder de una célula criminal del CJNG que operaba en los municipios de Pabellón de Arteaga, San José de Gracia, Rincón de Romos y San Francisco de los Romo.

El sospechoso quien resultó ser un ex policía preventivo de Zapopan, Jalisco, fue capturado el pasado día 5 de junio del 2024 por agentes de la Guardia Nacional en el municipio de Pabellón de Arteaga.

Inicialmente, los guardias nacionales que realizaban trabajos de inteligencia para ubicar a los integrantes de una célula del CJNG que estaba operando en el municipio de Rincón de Romos, interceptó a José de Jesús, alias “El Comandante” y/o “El Gordo”, cuando se desplazaba en un vehículo por la carretera federal No. 45 Norte, a la altura del municipio de Pabellón de Arteaga.

Al momento de someterlo a una revisión corporal le encontraron metanfetamina en su poder, motivo por el cual fue trasladado a la Fiscalía General de la República en Aguascalientes.

Sin embargo, el agente del Ministerio Público Federal determinó que, por la cantidad de narcótico asegurada, se trataba de un caso de narcomenudeo, motivo por el cual fue trasladado a la Fiscalía General del Estado, donde quedó a disposición del agente del Ministerio Público de la Unidad de Combate al Narcomenudeo.

Al momento que José de Jesús fue investigado, se descubrió que era buscado por agentes del Grupo Anti-Secuestros de la PDI, por estar involucrado en el “levantón” de una persona del sexo masculino, de quien hasta la fecha se desconoce su paradero.

De acuerdo a la carpeta de investigación iniciada en la UECS de la Fiscalía General del Estado, en fecha 21 de septiembre del año 2023, siendo aproximadamente las 21:00 horas, un comando integrado por 10 hombres que portaban chalecos con las siglas del CJNG, arribaron al fraccionamiento Cosmos, en el municipio de Pabellón de Arteaga, a bordo de varias camionetas y un vehículo sedán.

Posteriormente, irrumpieron en una vivienda donde sometieron a las personas que había en el interior y posteriormente “levantaron” a un joven identificado como Adrián, alias “El Camelló”.

Una vez que lo sometieron a golpes, lo subieron por la fuerza al vehículo sedán y se lo llevaron con rumbo desconocido y desde esa fecha sus familiares ya no volvieron a tener noticias de su paradero.

A pesar de que agentes de la FEMDLP de la Fiscalía General del Estado han llevado a cabo exhaustivas investigaciones, no han podido localizar a la víctima.

A José de Jesús, alias “El Comandante”, le fue cumplimentada una orden de aprehensión por estos hechos y se le trasladó al Centro Penitenciario Estatal de Aguascalientes, donde un juez de Control y Juicio Oral Penal del Tercer Partido Judicial con sede en el municipio de Pabellón de Arteaga, lo vinculó a proceso por el delito de desaparición cometida por particulares, además de que le impuso la medida cautelar de prisión preventiva y dio un plazo de 60 días para el cierre de la investigación complementaria.